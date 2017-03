PCP aborda “impactos negativos” da PREBEL

O PCP concretizou, no passado dia 26, uma iniciativa cujo porta-voz foi o Vereador da CDU na Câmara Municipal do Funchal, Artur Andrade, onde abordou os impactos negativos resultantes da instalação de uma unidade industrial do tipo britadeira, em plena zona habitacional, mais concretamente junto ao Complexo Habitacional do Engenho Velho e da Nazaré. Uma unidade industrial (PREBEL) que, conforme consta no PUA-Plano de Urbanização do Amparo, deveria ser deslocalizada permitindo assim a expansão da Mata da Nazaré e a criação de uma zona verde e de equipamentos para usufruto da população e para salvaguarda ambiental. Uma questão que o PDM-Plano Director Municipal do Funchal deverá contemplar, permitindo assim a expansão da mata da Nazaré e a consolidação de um importante ecossistema ambiental.

Classificar este artigo