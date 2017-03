Vice-Presidente assiste à conferência “Sistema Fiscal Próprio para a Região Autónoma da Madeira”

A vice-Presidente Fernanda Cardoso, em representação do Presidente da Assembleia Legislativa, assiste no dia 31 de março à conferência “Sistema Fiscal Próprio para a Região Autónoma da Madeira”, que se realiza no âmbito das comemorações do 40º Aniversário do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos.

A conferência, organizada pela Direção Regional da Madeira do Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, terá lugar, às 14 horas, no Auditório do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.