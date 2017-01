Mensagem de pesar de Tranquada Gomes pelo falecimento de Mário Soares

O Presidente da Assembleia Legislativa, manifestou o seu pesar pela morte de Mário Soares. «Mário Soares foi uma figura maior da democracia portuguesa. Lutou com coragem e determinação pelos ideais da democracia e da liberdade. É uma referência incontornável do Portugal Democrático. Um político de corpo inteiro, durante toda uma vida dedicada às causas da liberdade e da democracia. Exerceu os mais altos cargos da nação depois do 25 de Abril, contribuindo decisivamente para a adesão do País à então Comunidade Europeia. O País está hoje mais pobre.

Morreu um resistente e um corajoso lutador pela democracia.

À família de Mário Soares, o Presidente da Assembleia envia as mais sentidas condolências».