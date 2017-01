PS-Madeira apresenta condolências pelo falecimento de Mário Soares

Assim, lamentado, profundamente, o desaparecimento de uma das maiores figuras portuguesas dos séculos XX e XXI, o PS-Madeira agradece, com grande orgulho e convicção, todos os seus enormes contributos para que Portugal e as Regiões Autónomas da Madeira e Açores sejam hoje sinónimo de liberdade, democracia, autonomia e progresso”.

Pelo seu percurso político e cívico, que começou na Ditadura do Estado Novo, Mário Soares, que desempenhou dos mais importantes cargos públicos do nosso país, nomeadamente, o de Primeiro-ministro e de Presidente da República, deixa um positivo e inigualável legado que, transcende a actividade política, e jamais será esquecido.

O Partido Socialista da Madeira (PS/M) manifestou as suas condolências pelo falecimento de Mário Soares. “Nesta hora de luto e pesar para Portugal e para todos os portugueses, independentemente das suas ideologias políticas, o PS-Madeira apresenta as suas sentidas condolências pelo falecimento de Mário Soares, figura maior e incontornável da democracia portuguesa e um dos cidadãos fundadores do nosso partido.

You May Also Like