JPP propõe quatro círculos eleitorais na RAM

O Grupo Parlamentar do Juntos pelo Povo (JPP) vai propor a criação de quatro círculos eleitorais na Região. Paulo Alves apresentou, esta manhã, “uma proposta de alteração ao sistema eleitoral à Assembleia Legislativa da Madeira com o objetivo de equilibrar a proporcionalidade de votos, entre as zonas com maior e menor densidade populacional, mitigando algum desperdício de votos, resultantes da aplicação do método utilizado (o método de Hondt), para converter votos em mandatos”.

O deputado do JPP revelou, em conferência de imprensa, a divisão territorial para os quatro círculos eleitorais: “Ilha da Madeira, Ilha do porto santo – uma aspiração da população manifestada durante as visitas de auscultação que o JPP tem efetuado à Ilha Dourada, que tem manifestado o desejo de estar representada nesta casa da democracia – Diáspora, pelos cidadãos madeirenses a residir no estrangeiro, também há muito reivindicado pela população emigrante, e o círculo de compensação, uma novidade, que corresponderá à totalidade do território da Região Autónoma da Madeira.”

Para o JPP, este último círculo seria “uma forma de valorizar os votos que ficam desperdiçados pelo método de Hondt, podendo, eventualmente, ser utilizados em benefício dos partidos mais pequenos”.

A proposta do JPP já deu entrada no Parlamento Regional e será apresentada na Comissão Eventual para a Reforma dos Sistema Político.