GNR de Setúbal desmantela rede de tráfico de droga

O Comando Territorial de Setúbal, através da Secção de Informações e Investigação Criminal, desmantelou, nos dias 28 e 29 de março, uma rede organizada de tráfico de estupefacientes nas zonas de Almada, Cova da Piedade, Laranjeiro, Sobreda, Feijó e Miratejo, tendo sido detidos quatro indivíduos e outros dois constituídos arguidos.

No âmbito de uma investigação criminal que durava há cerca de um ano, foram realizadas seis buscas domiciliárias, tendo sido apreendido: Mais de 6 800 doses de haxixe; Cerca de 14 mil euros; Quatro telemóveis; Duas balanças de precisão; Um veículo; e Diverso material relacionado com o tráfico de estupefacientes.

Os detidos, com idades compreendidas entre os 26 e os 58 anos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial, no dia de hoje, no Tribunal Judicial de Almada.

Esta ação contou com a colaboração do Núcleo de Investigação Criminal de Almada e da Polícia de Segurança Pública de Almada.