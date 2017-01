Detenções por tráfico estupefacientes em Guimarães

Militares do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Guimarães detiveram ontem, dia 23 de janeiro, três homens com idades compreendidas entre os 24 e 50 anos, pela prática do crime de tráfico de estupefacientes.

Para além das detenções, que ocorreram na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, foram ainda constituídos arguidos mais dois homens.

Na sequência desta ação realizaram-se nove buscas, das quais três domiciliárias, que culminaram na apreensão do seguinte: 4750 doses de heroína; 2050 doses de cocaína; Dez Telemóveis; Três balanças de precisão; 1400 euros; Diversos artigos relacionados com o doseamento e acondicionamento de estupefacientes.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência, sendo que dois deles vão ser presentes ao tribunal Judicial de Famalicão amanhã, dia 25 de janeiro.