Açores preparam participação na 87ª edição da Feira do Livro de Lisboa

A Direção Regional da Cultura, organicamente dependente da Secretaria Regional da Educação e Cultura, reuniu ontem, em Angra do Heroísmo, com os editores com vista a preparar a participação dos Açores na 87ª edição da Feira do Livro de Lisboa, que terá lugar de 1 a 18 de junho próximos.

Nesta reunião, que decorreu nas instalações da Direção Regional da Cultura, entre outros, estiveram presentes editores que participaram na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre, Brasil, que teve lugar entre 28 de outubro e 15 de novembro de 2016, o que motivou a realização igualmente de um balanço da participação açoriana naquele certame internacional.

A Região Autónoma dos Açores foi, recorde-se. homenageada nesta mais recente edição da Feira do Livro de Porto Alegre, tendo, para o efeito, o Governo Regional, através das Direções Regionais das Comunidades e da Cultura, e em parceria com as entidades locais, organizado um vasto programa de atividades, que incluiu a presença de escritores açorianos, mostras de cinema e de pintura e venda de publicações com a chancela de editoras regionais.

À semelhança dos anos anteriores, a Região participará na 87.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, com o objetivo de divulgar obras de temática ou autores açorianos. Para além da própria Direção Regional da Cultura, diversos serão os editores regionais representados no pavilhão “Cultura Açores” da feira.

A par de uma diminuição significativa no preço de venda ao público nas edições presentes, o pavilhão “Cultura Açores” promove habitualmente a realização de um programa cultural, que inclui o lançamento de livros ou a apresentação de artistas açorianos, entre outras iniciativas, no decorrer da feira.