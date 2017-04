NRP Jacinto Cândido em missão nos Açores

A corveta da Marinha Jacinto Cândido, NRP Jacinto Cândido, atracou quinta-feira em Ponta Delgada, a fim de iniciar uma missão na Região Autónoma dos Açores com a duração de 3 meses, substituindo o NRP Viana do Castelo.

A missão do navio da Marinha tem como objetivo prioritário contribuir para o incremento da segurança (integrando o dispositivo de busca e salvamento marítimo) de todos aqueles que praticam o mar dos Açores, seja por motivos profissionais ou lúdicos. Paralelamente, a Corveta Jacinto Cândido irá assegurar a fiscalização dos espaços marítimos do arquipélago dos Açores, tendo em vista o exercício da autoridade do Estado no mar, e ainda, a presença junto das diversas comunidades das ilhas que constituem o arquipélago.

Para alcançar esses objetivos, o navio irá exercer ações de patrulhamento, proteção e controlo das atividades marítimas, bem como de proteção dos recursos naturais.

O navio tem capacidade para prestar assistência a pessoas e embarcações, bem como para colaborar com a proteção civil local e demais autoridades em situações de calamidade ou catástrofe natural.

A Corveta Jacinto Cândido orgulha-se da sua tradição e legado insular de que são exemplo a vida e obra do seu patrono, o angrense Jacinto Cândido da Silva, bem como a condecoração do navio com a medalha de ouro de serviços distintos em 1981 fruto da sua pronta e abnegada ação no grupo central do Arquipélago dos Açores na sequência do violento sismo de 1 de janeiro de 1980.

O NRP Jacinto Cândido é comandado pelo capitão-tenente Eduardo Luís Pousadas Godinho e tem um total de 78 militares embarcados, incluindo uma equipa de fuzileiros do pelotão de abordagem, dois mergulhadores e um médico naval.