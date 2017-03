CMF assinala Dia Internacional da Proteção Civil com uma semana de atividades

O Vereador Domingos Rodrigues, que tem o pelouro da Proteção Civil na Câmara Municipal do Funchal, presidiu ontem à sessão de abertura do programa de atividades previstas para assinalar o Dia Internacional da Proteção Civil. As atividades organizadas pela CMF, entre o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Departamento de Educação e Qualidade de Vida, vão decorrer até ao próximo dia 10 de março, tendo principiado hoje com o Ciclo de Conferências “Proteção Civil e Comunidades Resilientes”, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

“Estamos a comemorar o Dia Internacional da Proteção Civil, que se assinalou ontem, a 1 de março, mas não vamos ter um dia, mas sim uma semana cheia de atividades para miúdos e graúdos. Começámos, hoje, com uma conferência cujo tema são as comunidades resilientes, justamente com vista a debater a postura da comunidade perante as catástrofes e aquilo que deve ser perceção das nossas vulnerabilidades e da nossa capacidade de resistir ao que nos tem assolado desde há muitos anos”, explicou o Vereador.

A Autarquia, segundo explicou Domingos Rodrigues, vai apostar num assumido envolvimento da comunidade, com projetos que visam a criação de unidades locais de Proteção Civil. “Grande parte dos incêndios, se forem atacados nos primeiros dez minutos, acabam por se extinguir”, refere o Vereador, pelo que a grande novidade, a curto/médio-prazo, “será a formação prestada à população civil e a entrega coordenada de kits, que incluem bombas de água, mangueiras e outro material passível de assegurar uma primeira intervenção adequada, que pode fazer toda a diferença”, adiantou o autarca.