Açores recebem reunião das Redes Rurais Nacionais da União Europeia

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, João Ponte, estará presente na sessão de abertura da 7.ª reunião das Redes Rurais Nacionais da União Europeia, que decorre entre 15 e 17 de março, em Ponta Delgada, com cerca de seis dezenas de participantes de 16 países e representantes da Comissão Europeia. O tema desta reunião está centrado nas ligações com os Serviços de Aconselhamento, inserido numa das temáticas de trabalho da Rede Europeia relativa ao ‘Envolvimento dos Stakeholder’.

Este encontro visa a partilha de conhecimento com vista a desenvolver ligações entre as Redes Rurais Nacionais, os prestadores de Serviços de Aconselhamento e os agricultores. Melhorar a implementação das Redes Rurais Nacionais e apoio dos serviços de consultoria para a criação e entrega de projetos e desenvolver o papel das redes rurais da União Europeia no apoio às ligações, ao intercâmbio de boas práticas e ao desenvolvimento de projetos, são outros objetivos desta reunião.

Da agenda de trabalhos consta ainda um dia dedicado a visitas de caráter técnico a projetos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Rural.

A Rede Europeia do Desenvolvimento Rural (REDR) foi criada pela Comissão Europeia – Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural em 2008 para ajudar os Estados-Membros a implementar os seus Programas de Desenvolvimento Rural (PDR).

A REDR atua como plataforma para a partilha de ideias e experiências sobre como as políticas de desenvolvimento rural estão a decorrer na prática e como podem ser melhoradas em todos os Estados-Membros.

Os seus principais intervenientes são as Redes Rurais Nacionais (RRN), as Autoridades dos Estados-Membros, os Grupos de Ação Local LEADER (GAL) e as organizações de desenvolvimento rural de âmbito europeu.

Este ano, a Reunião das Redes Rurais Nacionais, organizada pelo Ponto de Contacto da REDR, decorre em Portugal, tendo sido eleita a Região Autónoma dos Açores, como oportunidade para dar a conhecer geograficamente, a todos os participantes, a parte mais periférica da Europa.

Sendo a REDR focada no estabelecimento de uma rede de contactos que promovam o intercâmbio de conhecimentos especializados em diversas temáticas do desenvolvimento rural e tendo o Ponto de Contacto da REDR uma ligação privilegiada com a Direção-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural da Comissão Europeia, apoiando tecnicamente aquela instituição nos domínios da análise dos programas e dos indicadores de acompanhamento dos mesmos, este encontro reveste-se de grande importância para a Região Autónoma dos Açores, sobretudo porque é uma oportunidade de mostrar a implementação do PRORURAL+ no setor agrícola açoriano.