Encerramento da época da Esgrima com balanço “muito positivo”

A época da Esgrima madeirense culminou com um almoço convívio que reuniu treinadores, atletas e seus familiares, no Complexo Desportivo de Gaula.

Os atletas que se destacaram nas provas, regionais e nacionais, receberam os «Diplomas de Mérito» que foram entregues por Miguel Castro, em representação da Direção Regional de Juventude e Desporto (DRJD), juntamente com o Presidente da AERAM, Marco Freitas.

Os Veteranos também foram distinguidos pelo seu desempenho em prol da modalidade, com o Galardão de Armas, o “Óscar” da Esgrima da Madeira.

«Neste fim de época, o balanço feito é “muito positivo”. Em declarações ao Tribuna, Marco Freitas sublinhou que no que se refere à participação nacional dos esgrimistas madeirenses, na época 2017/18 «tivemos 14 participações nos quadros de 8 nas várias provas individuais e por equipas». Na época de 2018/19 «atingimos as 27 participações nos quadros de 8». Quanto a medalhas, foram recebidas 4 em 2017/18 e nesta época foram 16 medalhas, nos vários escalões, individuais e por equipas.

Marco Freitas referiu ainda que houve um aumento do número de federados na Esgrima Regional ultrapassando o objetivo de chegar aos 100 este ano. «Tivemos uma subida no número de participantes em cada uma das provas regionais. Este aumento verificou-se em mais de 95% das provas realizadas do calendário Regional», apontou.

Quanto ao projecto ‘esgrima+’, o presidente da AERAM disse que «aumentamos o número de idas às escolas, participamos no Desporto Escolar. Em relação a 2018, foram realizadas mais de 21 ações nas escolas em IPSS». Fotos: SS