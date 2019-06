Campeonato Regional de Espada de Seniores em Gaula dia 1 de Junho

O Campeonato Regional de Espada de Seniores irá se realizar neste sábado, dia 1 de Junho, no Complexo Desportivo de Gaula, a partir das 9H30.

A iniciativa desportiva está integrada nas comemorações do ‘Dia da Criança’, que será assinalado no mesmo espaço com um programa atrativo para pais e filhos. A partir das 11 horas, os visitantes podem participar na esgrima, taekwondo, matraquilhos, dança, futebol pais e filhos, entre outras atividades.

A festa é organizada pela empresa «Hollipop» em parceria com o Clube Sport Juventude de Gaula e a Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira (AERAM). Será também feita uma recolha de brinquedos e livros para oferecer a crianças necessitadas.