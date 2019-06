Cultura e desporto juntos na «Feira do Livro Funchal»

A «Feira do Livro Funchal» está patente ao público até ao próximo domingo, dia 2 de junho. Todos os dias existem diversas atividades culturais para os visitantes.

Nesta terça-feira, um grupo de alunos do Colégio Apresentação de Maria e do Externato Júlio Dinis puderam assistir ao conto do livro infantil “O Campeão das Espadas”, da autoria de Vitor Morais.

A história foi também apresentada através de uma encenação em palco da modalidade que faz parte do livro, a esgrima, que foi interpretada pelos jovens atiradores Guilherme Freitas e Laura Sousa, acompanhados pelo Mestre Carlos Manuel Lima Rodrigues.

No final, os alunos tiraram as suas dúvidas sobre este desporto e tiveram a oportunidade de experimentar um pouco esta modalidade, cuja iniciativa foi proporcionada pela AERAM.