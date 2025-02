Nas bancas a edição 1313 do Tribuna da Madeira

Regulamento da Lei do Ruído “é para ser levado a sério”

Cristina Pedra garante que haverá “consequências” para quem não cumprir. A presidente da Câmara do Funchal defende a importância de uma política municipal eficaz para fiscalizar a Lei do Ruído. A intenção apontada por Cristina Pedra é que “a noite comece e acabe mais cedo”. O Regulamento de Horários de Funcionamento e Alteração ao Ruído foi aprovado, por maioria, em reunião de Câmara.

Crime ambiental no Garajau

Encerrado em 2016, na sequência de enorme contestação popular, o aviário do Garajau já não é visado pelos maus cheiros, mas pela considerável quantidade de placas de amianto que mantém nas antigas instalações. O BE-M, se chegar ao Parlamento, garante que “não permitirá que brinquem com a saúde pública”.

Central da PSP atendeu mais de 87 mil chamadas falsas para o 112

O Dia Europeu do 112 celebra-se, anualmente, a 11 de fevereiro. O seu objetivo é destacar a importância do 112 como número comum de emergência gratuito, numa União sem fronteiras internas.

Segundo a nota de imprensa do Centro de Comando e Controlo Operacional da PSP, na Região Autónoma da Madeira, o atendimento, gestão e encaminhamento de ocorrências provenientes do número 112 é feita pela Polícia de Segurança Pública.

Habitação “não é um luxo”

O Bloco de Esquerda esteve, na manhã desta quinta-feira, junto da população das Madalenas em Santo António, no Funchal, para falar sobre os problemas da habitação.

Segundo nota de imprensa enviada, a população contactada foi unânime em identificar os principais problemas como sendo os da especulação imobiliária que agrava os preços dos apartamentos, quer para compra, quer para arrendamento. Por outro lado, os salários, de uma maneira geral, são manifestamente insuficientes para fazer frente à aquisição de uma casa.

CHEGA exige “resposta eficaz” contra as drogas

Miguel Castro, o presidente do CHEGA-Madeira, considera “inaceitável que continuemos a assistir à degradação das nossas ruas sem que haja uma resposta eficaz das autoridades competentes”. Segundo o cabeça-de-lista as Regionais de 23 de Março, o Governo Regional tem demonstrado “total incapacidade” para combater o “flagelo” da toxicodependência. No final do ano passado, especialistas foram ouvidos na Assembleia Legislativa sobre os “programas de combate e dissuasão do consumo de drogas e substâncias psicoactivas”. Defenderam mais meios e novas formas de abordagem ao fenómeno.

“Combater” o Cyberbullying nas relações amorosas

O Grupo Parlamentar do Partido Socialista esteve reunido, esta semana, com o núcleo regional da União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR), tendo Paulo Cafôfo destacado, na ocasião, o importante papel que a instituição tem nas questões da igualdade de género e de combate e prevenção da violência. O PS-M entende que é necessária uma ação consertada e uma estratégia adequada para prevenir e combater o problema da violência doméstica e de género, na sua esmagadora maioria contra as mulheres.

“Urgente, inadiável e indispensável”

Executivo admite a necessidade de concretizar o alargamento da REDE. A “situação atual”, reconhece o Governo Regional, exige “uma resposta imediata” para “cerca de 300 utentes” que permanecem em unidades de internamento do SESARAM após alta clínica, devido “à falta de alternativas de acolhimento”. O reforço do “compromisso de melhorar a qualidade e a abrangência dos cuidados continuados prestados”, indica a Resolução do Conselho do Governo n.º37/2025, vai passar no imediato pela criação de sete novos lugares na REDE.

Intervenção “atabalhoada” destrói lota da Madalena do Mar

O Partido Socialista da Ponta do Sol, pela voz do presidente da concelhia, Carlos Coelho, denuncia a forma negligente como foi planeada e realizada, nesta quarta-feira, a intervenção na escarpa do Passo, na Madalena do Mar, promovida pela Direção Regional do Ambiente e Mar em colaboração com a Direção Regional de Estradas.

