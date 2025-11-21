Nas bancas a edição 1353 do Tribuna da Madeira

“Quero um PS merecedor da confiança dos madeirenses”

Célia Pessegueiro apresenta a candidatura à liderança do PS-Madeira no próximo dia 27. O projeto que encabeça terá “um caráter agregador e plural, dando voz a diferentes visões e sensibilidades para construir um PS mais coeso, preparado para os desafios do futuro, merecedor da confiança dos madeirenses e capaz de responder aos seus anseios”. A candidata socialista garante: “Esta é uma candidatura mobilizadora e agregadora, que conta com todos, sem exceção”.

Governo regional apoia Bordadeiras de Casa com 350 euros

Teve início, nesta quarta-feira, a entrega dos auxílios financeiros às Bordadeiras de Casa que, no ano de 2024, estiveram no ativo e procederam à entrega dos seus trabalhos aos Produtores Autorizados de Bordado da Madeira. Ao todo, serão atribuídos 237 mil euros, beneficiando 678 profissionais, com o objetivo de atenuar os sobrecustos inerentes a esta arte e ofício.

Estabilidade política “constitui um fator decisivo”

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, salientou a importância de reforçar a confiança entre os cidadãos e a administração pública. Aponta os três pilares essenciais: “a credibilidade das contas públicas, a estabilidade política e o compromisso com um desenvolvimento económico e social sustentável”.

Mobilidade é “um dos pilares centrais da Autonomia”

O Governo Regional considera que a conectividade aérea e marítima da Madeira com o mundo é “um caso de sucesso reconhecido internacionalmente” e que “nunca, na história da Madeira, estivemos tão bem ligados ao mundo”. Para o JPP, o maior partido da oposição, a concretização do modelo de Subsídio Social de Mobilidade e a implementação de uma linha ferry de transporte marítimo de mercadorias e passageiros são promessas de PSD, PS e CDS para a coesão territorial que “não foram cumpridos pelo Estado”.

Portos quer atualização do regulamento de acesso ao Porto do Funchal

O número de passageiros de navios de cruzeiro que passaram pelo Porto do Funchal entre janeiro e outubro deste ano, subiu 7,75% em relação ao mesmo período de 2024. No total, de acordo com dados divulgados pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), tutelada pela Secretaria Regional da Economia, passaram pelo Porto do Funchal 477.232 mil passageiros: mais 34.328 do que no ano anterior. Este crescimento verificou-se também no número de escalas que subiu 3,57%, passando de 184 em 2024, para 207 este ano.

Condomínio Solidário para “melhores condições”

O Município do Funchal lança nova resposta habitacional para pessoas em situação de vulnerabilidade.

O Município do Funchal lança um novo projeto que complementa a resposta habitacional e social da cidade no âmbito do alojamento temporário destinado a pessoas em situação de sem-abrigo e a outras pessoas em situação de vulnerabilidade habitacional. O novo Regulamento Condomínio Solidário será apresentado na reunião de Câmara desta quinta-feira e submetido a consulta pública. Esta iniciativa vem consolidar a estratégia de intervenção do Município nesta área.

Lar a funcionar no “mínimo dos mínimos”

Sindicato aponta culpas à Segurança Social pela falta de enfermeiros para prestar cuidados aos utentes.

A falta de enfermeiros e de funcionários no Lar Living Care, o que implica não haver profissionais de saúde de serviço no turno da noite para prestar os cuidados aos utentes, deve-se também a “culpa” da Segurança Social. A denúncia sobre o funcionamento da unidade gerida pela Associação Living Care partiu do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas. Em Setembro, a IPSS, que é responsável por três unidades de terceira idade na Madeira, foi notificada para “repor a regularidade dos serviços prestados” no Lar da Bela Vista.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online