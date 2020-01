Nas bancas a edição 1047 do Tribuna da Madeira

“A Região perde muito ao reconhecer os erros tão tardiamente”

Estratégia para os sem-abrigo precisa de coordenação entre Municípios e Governo Regional

Ano termina com “reforço” no SESARAM

SDM sem o CINM “vale zero”

“Preocupa-nos a grave crise económica e social que tem assolado a Venezuela”

Governo mantém preço da água de rega em 2020

‘Cuidados de saúde na era da tecnologia’

“É imperativo acompanhar as tendências do mercado imobiliário”

Especialista das Nações Unidas vem falar sobre “Alterações Climáticas”

Mobilidade e taxa turística para o Porto Santo

Ano Novo com ‘pendências’ do Ano Velho. Num balanço a 2019 que findou, o economista Carlos Pereira diz que “há um custo mas não sei para quem mandar a conta das responsabilidades”.As Mulheres Socialistas alertam para a falta de prevenção na intervenção junto das pessoas em condição de sem-abrigo, e apontam que as intervenções nesta matéria têm sido essencialmente em “situações de emergência” pelo Governo Regional. O Funchal é a região com mais sem-abrigo.O ano de 2019 terminou com a contratação de 67 novos enfermeiros para o Serviço Regional de Saúde. Os recursos humanos têm sido uma das grandes carências detectadas no sistema. O Governo Regional fala em “crescente polítização”. Para a oposição, a saúde é uma das “maiores preocupações” dos madeirenses.O PS defende uma gestão directa do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) pela Região Autónoma, sem passar por qualquer intermediário privado. Já o BE considera que é “absolutamente desnecessária” a eventual compra da Sociedade de Deenvolvimento da Madeira (SDM) ao Grupo Pestana, porque a empresa “sem a concessão do CINM vale zero”. O cenário está em cima da mesa, conforme admitiu em finais de Dezembro o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado.Miguel Silva Gouveia defende que o país necessita de fomentar a confiança no sistema político, económico e fiscal.O Governo Regional da Madeira vai subsidiar, neste ano de 2020, o setor do regadio, fazendo com que as tarifas cobradas aos agricultores voltem a não sofrer qualquer aumento no próximo ano.O Congresso Nacional de Esclerose Múltipla volta a se realizar em 2020. O mais recente decorreu nos passados dias 6 e 7, organizado pela Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla (SPEM), Associação Nacional de Esclerose Múltipla (ANEM) e Associação Todos com Esclerose Múltipla (TEM). Numa era de forte inovação tecnológica, “Saúde 3.0: melhores cuidados ao doente com EM” foi o tema em foco numa iniciativa que pretendeu ser uma reflexão e promoção das novas oportunidades terapêuticas e sociais para quem sofre de esclerose múltipla (EM).A Madeira será a região de honra do Portugal 2020.O convite à cientista Joana Portugal Pereira foi feito pela Assembleia Legislativa da Madeira. Os especialistas alertam para um aumento das secas em regiões como o Mediterrâneo ou o sul de África. Mudanças no clima que também devem atingir a Madeira.Ano Novo, novas mudanças. É o que pretende o Juntos Pelo Porto Santo no que se refere à mobilidade e taxa turística, numa proposta para 2020.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online