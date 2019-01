O que é Terapia Holística

Terapia holística é um tipo de terapia baseada na visão do holismo, que trata problemas e doenças a partir de uma visão global. A terapia holística, diferente de outras áreas terapêuticas, faz uma análise da pessoa como um todo.

O objetivo é ajudar o paciente a melhorar a qualidade de vida e chegar ao seu ponto máximo de equilíbrio físico, emocional e energético.

As terapias holísticas podem tratar diversos problemas como insônia, medo, ansiedade, dores físicas ou musculares e bloqueios energéticos.

Para poder definir qual o tratamento mais adequado o terapeuta holístico analisa o paciente nos aspectos físicos, mentais, espirituais e energéticos. O tratamento é feito dessa maneira porque o holismo acredita que cada indivíduo é único e que todas essas características têm influências umas sobre as outras.

A profissão de terapeuta holístico é reconhecida e regulamentada pelo Conselho de Auto Regulamentação da Terapia Holística (CRT).

A auto-observação e auto-ajuda, o despertar da consciência e as terapias com bases mais naturais são conceitos importantes para a terapia holística.

A medicina tradicional também pode ser usada em conjunto com a terapia holística, quando os tratamentos são feitos com base em uma visão global da pessoa . É o que se chama de medicina holística.

Muitas das terapias holísticas usadas nos tratamentos fazem parte dos ensinamentos da medicina oriental, como a Medicina Chinesa e o Ayurveda. São exemplos de terapias holísticas mais aplicadas como a reflexologia que hoje e cada vez mais as pessoas procuram pelos seus benefícios e bons resultados na complementariedade com a medicina convencional.

A Reflexologia baseia-se no princípio da existência de áreas reflexas no nosso corpo. Todos os nossos órgãos têm reflexos, que podemos localizar um pouco por todo o corpo, existindo, porém, determinadas zonas em que estes reflexos são mais facilmente localizados e mais fáceis de estimular. Os reflexos quando submetidos a um determinado estímulo, vão trazer efeitos benéficos a outras áreas do corpo, permitindo atingir a homeostasia. A Reflexologia mais conhecida é a podal, aplicada nos pés, mas existem outras áreas do nosso corpo onde encontramos zonas reflexas, como por exemplo as mãos, as orelhas, a cabeça, o rosto, o intestino…

A Reflexologia é uma arte curativa de origem milenar. Nos nossos dias, esta arte foi enriquecida por bases científicas que validam e explicam os motivos fisiológicos de como e porquê a Reflexologia funciona, tendo sido já eleita por inúmeros estudos científicos como sendo a terapia com maior eficácia na redução de stress.

Boa semana e muita reflexologia .