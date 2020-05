De acordo com a Resolução do Governo Regional que aprova as medidas de desconfinamento a vários setores da economia, incluindo o comércio e serviços, as Lojas do Forum Madeira reabrem gradualmente. Aqui pode consultar todas as lojas que se encontram abertas. Esta lista será diariamente atualizada.

A administração relembra que «o uso de máscara é obrigatório para a entrada no centro e nas lojas».

Horários:𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝗺𝗲𝗿𝗰𝗮𝗱𝗼:

Pingo Doce: 09:00 – 22:00

Sabores ao Quilo: 10:00 – 22:00

Tomatino: 12:00 – 15:30 / 18:00 – 22:00

H3: 10:00 – 12:00 – 15:30 / 18:00 – 22:00

McDonald’s: 11:00 – 22:00

Bioforma: 10:00 – 18:00

Flow: 12:00 – 20:00

Jornal & Companhia: 10:00 – 20:00

Calzedonia: 12:00 – 20:00

Women’Secret: 11:00 – 20:00

Intimissimi: 12:00 – 20:00

Salsa: 12:00 – 20:00

H&M: 12:00 – 20:00

Tiffosi Denim: 10:00 – 22:00

Sacoor Brothers: 12:00 – 20:00

Springfield: 10:00 – 20:00

Atlantis: 10:00 – 20:00

Parfois: 10:00 – 20:00

Mister Minit: 10:00 – 22:00

Cover Me: 10:00 – 22:00

A Loja do Gato Preto: 12:00 – 20:00

Cabelereiro inVogue (apenas por marcação): 10:00 – 22:00

The Hair Shop: 10:00 – 22:00

Perfumes & Companhia: 12:00 – 20:00

Kiko Milano: 12:00 – 20:00

Rituals: 12:00 – 20:00

Alberto Oculista: 10:00 – 21:00

MultiOpticas: 11:00 – 20:00