O objectivo será celebrar a chegada do novo ano lectivo e o lado mágico do início das aulas. Após esta sessão especial a Camioneta retoma o seu horário normal de funcionamento.

A Camioneta Mágica regressa às aulas no Forum Madeira, neste sábado, dia 28 de setembro. O dispositivo móvel que desafia a criatividade dos mais novos e que estaciona todos os fins de semana no centro comercial, surpreenderá os visitantes com uma sessão gratuita de teatro FLOWtástico para toda a família.

