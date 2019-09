Detido por plantar cannabis no Funchal

O Comando Territorial da Madeira, através da Secção de Investigação Criminal, ontem, dia 23 de setembro, deteve um homem de 34 anos, por cultivo de plantas de cannabis, no Funchal.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que surgiu na sequência de uma denúncia, os militares apuraram que um suspeito utilizava a sua residência, no quintal e no interior da habitação, para o cultivo de plantas de cannabis. No seguimento das diligências, a GNR deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária, tendo culminado na apreensão do seguinte:

·Nove plantas de cannabis;

·347 gramas de plantas de cannabis no estado seco;

·Quatro moinhos rotativos, habitualmente utilizados na preparação do produto estupefaciente;

·Uma arma branca.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial da Comarca da Madeira – Instância do Funchal.