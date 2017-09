Apreensão de 34 plantas de cannabis em Tomar

O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação Criminal de Tomar, deteve, no passado dia 19 de setembro, um homem com 40 anos, por suspeita do tráfico de estupefacientes, em Pedreira – Tomar.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes foi efetuada uma busca domiciliária tendo sido apreendido: 34 plantas de cannabis; Uma balança de precisão; Diversas embalagens contendo sementes de variedades de plantas de cannabis, fertilizantes e um sistema de secagem.

O suspeito foi constituído arguido e sujeito a termo de identidade e residência.

A ação contou com o apoio dos militares do Posto Territorial de Tomar e do Destacamento de Intervenção de Santarém.