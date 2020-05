Nas bancas a edição 1065 do Tribuna da Madeira

Bombeiros fazem isolamento sem condições

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão a cumprir isolamento no ginásio da corporação sem uma cama para descansar. Dizem que têm apenas um saco cama e um cobertor. Ao «Tribuna» afirmam que há falta de material, máscaras e luvas… e as que chegam são “a conta gotas”. Lamentam, igualmente, não receber o subsídio de risco nesta altura em que estão na linha da frente da pandemia. E garantem não ter apoio psicológico, quando o stress e a ansiedade aumentam a cada dia que passa.

Albuquerque pretende reabrir novos sectores

No regresso ao debate mensal, o presidente do Governo Regional sublinha que a Região Autónoma da Madeira, «até agora, tem sido capaz de controlar e monitorizar as situações de contágio potenciais e reais». Realça que «é preciso continuar com o bom senso, com realismo e sem precipitações». Retoma da actividade económica tem regras de funcionamento mais apertadas.

Porto Santo arrisca-se a «excesso de cura»

Numa altura em que o Porto Santo já não tem, há alguns dias, registo de casos de Covid-19 e em que também se encontra em situação de calamidade pública, com um quadro legal permissivo à prática de desportos ao ar livre, atividades náuticas e pesca lúdica, a concelhia local do Partido Socialista não compreende por que razão os habitantes da ilha não podem ter acesso a estas atividades.

Destino Madeira com Estratégia de promoção

A Associação de Promoção da Madeira (APM) está a realizar uma pesquisa sobre a marca Madeira e a estratégia de promoção do nosso Destino Turístico. O Turismo é um pilar essencial da economia e da cultura da Madeira. A Associação de Promoção da Madeira decidiu usar este tempo em que o nosso arquipélago se encontra sem a habitual movimentação de turistas de todo o mundo para aperfeiçoar e adaptar a estratégia do nosso destino para este novo desafio.

CMF pagou 1,2 milhões a fornecedores

A Câmara Municipal do Funchal está a proceder, desde março, ao pagamento das faturas aos seus fornecedores no prazo de 15 dias, sendo esta uma medida que se vai prolongar nos próximos meses, no âmbito do pacote de salvaguarda económica aos empresários do concelho.

Estado de emergência gerou 20 mil queixas

O Portal da Queixa analisou as reclamações recebidas durante os 45 dias em que vigorou o estado de emergência em Portugal. Foram registadas pelos consumidores portugueses perto de 20 mil reclamações (19.772), um aumento de 90% face ao período homólogo (10.367). Deste total de reclamações recebidas no período em análise, 25% (5.122) estão relacionadas com a pandemia de Covid-19 e 5% (999) referem-se a queixas sobre burlas e fraudes online, um ritmo de 22 reclamações por dia.

Nacional regressa aos grandes palcos do futebol

O Clube Desportivo Nacional volta na próxima época ao principal escalão do futebol português, naquela que é a segunda subida de divisão no espaço de três anos. A decisão foi administrativa e surge depois de o Governo da República ter anunciado que apenas o campeonato da I Liga poderia regressar. O Nacional encabeçava a LigaPro como líder de um campeonato que foi suspenso por tempo indeterminado a 12 de Março.

Teatro Municipal em obras por três meses

As obras de reabilitação no Teatro Municipal Baltazar Dias começaram na passada segunda-feira, dia 4 de maio. As obras, promovidas pela Câmara Municipal do Funchal, estão orçadas no valor de 130 mil euros e têm uma duração prevista de três meses, estando pronta para o início da próxima temporada artística.

Aprovado Subsídio de Mobilidade entre ilhas

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira aprovou, nesta quarta-feira, por unanimidade um projecto de resolução do PS que recomenda ao Governo Regional a atribuição do Subsídio Social de Mobilidade nas deslocações entre as ilhas da Madeira e do Porto Santo durante todo o ano.

