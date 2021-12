Nas bancas a edição 1150 do Tribuna da Madeira

Esperança na normalidade depositada em 2022

Esta é uma época natalícia que ainda é vivida em tempo de pandemia e com algum receio, tendo em conta o aumento de casos positivos de Covid-19 que se tem registado nos últimos dias. Entre o medo, a ansiedade e a vontade de superação, surge a esperança. Foi focando este misto de sentimentos que o «Tribuna» recolheu algumas mensagens deixadas neste Natal e quis saber as expetativas existentes para o Ano Novo.

“Temos de actuar antes”

Violência doméstica é flagelo social. As mortes são “situações limite” e, sublinhou Rita Andrade, “temos de actuar antes”. Em causa está a violência doméstica, que esta semana voltou a causar vítimas mortais na Madeira. A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais já disse que o Plano Regional 2021-2025 passa pela “prevenção”. Os meios de ajuda existem no terreno.

Acordo “atípico” põe o PAN a fazer contas

O PAN-Madeira fez contas ao acordo de cooperação entre o Instituto de Segurança Social da Madeira (ISSM) e o Centro Social e Paroquial de São Bento da Ribeira Brava, autorizado na segunda-feira pelo Conselho de Governo. É um acordo que destina-se a financiar a confecção e distribuição de refeições para o Serviço de Apoio Domiciliário aos utentes da zona Oeste da Madeira (excluindo a Calheta) e o concelho do Funchal (envolvendo as freguesias de Santo António e São Martinho).

O adeus a Luís Calisto

O jornalista Luís Calisto faleceu com 71 anos de idade, de doença prolongada. Luís Calisto foi o primeiro diretor do Semanário «Tribuna da Madeira» tendo sido o impulsionador deste projeto madeirense, onde dedicou o seu desempenho e profissionalismo sempre com boa disposição e sentido de responsabilidade para com toda a equipa de profissionais do «Tribuna». O jornalismo fica mais pobre com a perda deste homem. Luís Calisto também deixou o seu registo no meio desportivo, jogou futebol pelo CS Marítimo entre 1963 e 1978, tendo mais tarde passado pelo União (1978-1980) e pelo Portossantense (1980-1981). Foi fundador do blogue ‘Fénix do Atlântico’, em 2012. Lançou os livros ‘Achas da Autonomia’, ‘Bola e Mergulhança’ (fascículos) e ‘Nas Margens da Madeira’. A direção e equipa do «Tribuna da Madeira» lamenta profundamente o falecimento de Luís Calisto e endereça à família e amigos as sinceras condolências.

“É preciso continuar esta luta de combate à pobreza”

A Assembleia Legislativa da Madeira volta a apoiar o Banco Alimentar Contra a Fome. O Presidente do Parlamento madeirense visitou o Banco Alimentar para reforçar apelo de donativos à instituição que ajuda perto de 9 mil pessoas, através do apoio direto a 43 instituições.

“O trabalho do Artista não se resume à técnica”

As obras abordam temas comuns ao indivíduo e, na opinião do artista brasileiro, isso pode “gerar muita identificação de algumas pessoas com cada obra”. Nesta mostra, que tem como tema central os Flamingos, Adonis Galvão expõe o desenho “ILHÉU” uma homenagem à Ilha e suas características “vistas por um ser migratório” num novo território físico e emocional.

