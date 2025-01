Nas bancas a edição 1307 do Tribuna da Madeira

Rutura de medicamentos é “Inaceitável”

O PS-Madeira alerta que esta situação na farmácia hospitalar resulta de “má gestão” e “mau planeamento” por parte do Governo Regional e que isso põe em causa os tratamentos de que muitas pessoas necessitam, inclusive para doenças do foro oncológico.

Ordem dos Engenheiros vai a eleições

Beatriz Jardim é candidata à presidência do Conselho Diretivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros para o triénio 2025-2028. A eleição dos órgãos sociais da Ordem dos Engenheiros de Portugal para o triénio 2025 – 2028 está marcada para o dia 8 de fevereiro de 2025. Neste âmbito, Beatriz Jardim será candidata a Presidente do Conselho Diretivo da Região Madeira da Ordem dos Engenheiros (RMOE). O atual Presidente, Miguel Branco, está a cumprir o segundo e último mandato. Sendo atualmente Vice-Presidente do Conselho Diretivo, Beatriz Jardim irá liderar uma lista constituída por Bernardo Melvill de Araújo, Higino Silva, Luisa Gouveia, Filipa Rodrigues, Roberto de Jesus, Gilberto Figueira e Sara de Jesus (suplente). A Lista tem como Mandatários António Jorge Pereira, José Alberto Pimenta de França (suplente) e Filomena Faria de Sousa (suplente).

Procura pelo Porto do Funchal “atesta a notoriedade” da Madeira

2024 foi ano de estreias no Porto do Funchal, um dado considerado muito positivo para a Região. Paula Cabaço realça: “Não são todos os portos que se podem orgulhar de no mesmo ano receber os navios mais modernos da industria”.

Eleições em 2025

“Momento de clarificação política”

O Presidente de Assembleia Legislativa da Madeira aproveitou a mensagem de Natal para vincar que a Madeira não pode andar continuamente em eleições, e para dizer que a solução para este impasse passa por consensos capazes de ultrapassar a crise política, “a mais grave dos últimos 50 anos da Democracia e da Autonomia da Madeira”. José Manuel Rodrigues antevê a realização de eleições como a saída para a “imprevisibilidade” e para a “ingovernabilidade” que marcam a Região.

Marcelo pede “bom senso”

Presidente falou da dinâmica com o Governo na mensagem de Ano Novo. O Presidente da República diz que a “estabilidade” e a força de Portugal está dependente da dinâmica que possa existir entre o chefe de Estado e o primeiro-ministro. Ao nível das contas públicas, Marcelo recordou o rigor que já vem do Governo de António Costa.

Belém vai conhecer os ‘pontos de vista’

Partidos da ALM vão a Lisboa defender a realização de novas eleições. Todas as forças políticas com representação na Assembleia Legislativa da Madeira querem eleições antecipadas, “umas mais depressa, outras menos”. A mensagem que o Presidente da República ouviu há cerca de 10 dias, através de Irineu Barreto, deverá ser repetida na próxima terça-feira.

“Ninguém tem votos para formar um Governo sozinho”

Paulo Cafôfo defende que a estabilidade na Região só será possível com um Governo PS. Paulo Cafôfo defende que a estabilidade na Região só será possível com um Governo PS. No encontro agendado para dia 7, com o Presidente da República, Cafôfo irá transmitir a Marcelo Rebelo de Sousa que no atual quadro político “não há condições para uma solução governativa que não seja ir a eleições”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online