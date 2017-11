Pai Natal chega ao Forum Madeira no próximo sábado

Shares

No próximo sábado, dia 11 de novembro, pelas 12 horas, chega o momento mais aguardado pelas crianças e famílias da Madeira: o regresso do Pai Natal! Para dar inicio às festividades natalícias no Forum Madeira, centro gerido pela Multi Portugal, a Vanusca e as Amigas da Pequenada vão iniciar o dia, pelas 10h30, com muita animação, seguido de uma divertida atuação dos Palhaços Paulo, Carlitos e Katatau da Royal Circus, pela primeira vez na Madeira.

Para ocupar o seu trono, o Pai Natal chega ao centro, pelas 12 horas, juntamente com as Mães Natal, num espetáculo único até chegar à sua casa, no Piso 0.

