Millennium BCP lança linha de crédito até 200 M€ para apoiar a inovação das empresas

O Millennium BCP acaba de lançar uma linha de crédito destinada a apoiar as Empresas na modernização de processos de produção, desenvolvimento de novas tecnologias e/ou lançamento de novos produtos e serviços.

Esta transação, que resulta do acordo celebrado com o FEI – Fundo Europeu de Investimento, conta com o suporte financeiro da União Europeia ao abrigo dos instrumentos financeiros do Horizonte 2020 e do Fundo Europeu para lnvestimentos Estratégicos (FEIE) definido ao abrigo do Plano de lnvestimento para a Europa.

O objetivo do FEIE é apoiar o financiamento e implementar investimentos produtivos na União Europeia e assegurar o aumento do acesso ao financiamento

“A Linha FEI Inovação reforça o compromisso do Millennium bcp de estar na primeira linha do apoio às Empresas e à Economia Nacional. Queremos que os empresários e empreendedores vejam o Banco como o parceiro principal e permanente no que toca à sua aposta na inovação, na modernização e no aumento da sua competitividade”, afirma Conceição Lucas, Administradora Executiva do Millennium bcp.

Com um plafond de 200 milhões de euros, a Linha Millennium FEI Inovação visa financiar montantes de 25 mil euros a 7,5 milhões de euros, com prazos até 10 anos e uma taxa de juro competitiva.

Esta linha reforça a confiança do FEI no Millennium bcp que, desde 2015, já garantiu cerca de 400 milhões de euros destinados a apoiar a inovação nas empresas portuguesas.