Millennium bcp reforça aposta no setor agrícola

O Millennium bcp acaba de assinar um acordo de parceria com a Agro.Ges – Sociedade de Estudos e Projetos – uma consultora do setor agrícola, com o objetivo de promover e dinamizar a estratégia de crescimento do Banco neste setor.

“Esta parceria é um passo muito importante para o Millennium bcp, pois teremos uma vasta Equipa de Especialistas a trabalhar permanentemente na identificação de oportunidades de negócio e na avaliação de projetos de investimento neste setor”, afirma Conceição Lucas, Administradora Executiva do Millennium bcp. “A Agricultura é um dos setores com maior potencial de crescimento na economia portuguesa e o Millennium bcp quer reforçar o seu posicionamento enquanto Banco parceiro das suas empresas”, conclui.