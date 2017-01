Portugal tem o melhor hostel do mundo

O Home Lisbon voltou a arrecadar pela quinta vez consecutiva o galardão de melhor hostel do mundo. A unidade turśtica foi distinguida pelas avaliações dos clientes como o melhor alojamento nos Hoscars, iniciativa promovida pelo Hostelworld, a maior plataforma de reserva de hostels do mundo.

Há mais cinco alojamentos portugueses no Top 10 dos melhores hostels do mundo: o Yes! Lisbon Hostel, o Lost Inn Lisbon, o Goodmorning Lisbon Hostel, Lisbon Destination Hostele o Lisboa Central Hostel.

Nas categorias específicas a cidade do Porto também dois dos seus hostels reconhecidos: o Tattva Design Hostel (distinguido como o 10.º Melhor Grande Hostel do mundo) e o Pilot Design Hostel & Bar (distinguido como Hostel Mais Popular do Porto).

No total, Portugal teve 15 menções, o que faz com que seja o país que mais prémios ganhou na edição dos Hoscars de 2017, ficando à frente de Espanha (que conquistou 10), EUA (9), Austrália (8) ou Itália (8) no top de países com os melhores hostels.