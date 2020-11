easyJet liga Amesterdão a Faro numa nova rota de Inverno

Esta nova rota pretende alavancar um mercado dos proprietários, com casa de férias em Portugal, que tem de ser estimulado com oferta.

José Lopes, director Geral easyJet Portugal assinala: “Estamos muito satisfeitos por continuar a anunciar novas rotas não só porque respondemos a uma procura crescente dos nossos clientes, que querem destinos com boas temperaturas onde podem desligar no inverno, mas porque contribuímos para o restabelecimento da conectividade e o fazemos com segurança num contexto chave para a aviação e a economia portuguesa em particular”.

Esta nova ligação, já disponível na no site da companhia, estará operacional a partir de 19 de dezembro e terá uma frequência semanal até 27 de março de 2021. Na época do Natal (de 22 de dezembro a 29 de dezembro), a frequência será ampliada para duas vezes por semana.

You May Also Like