Investimento de mais de 22 milhões de euros na área da proteção civil

O secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, acompanhou, no dia 29 de agosto, o exercício da equipa de resgate em montanha do Corpo dos Bombeiros Voluntários da Calheta. Este exercício envolveu 13 profissionais da área da proteção civil, 4 viaturas e 2 drones. Tratou-se de uma queda, simulada, de uma pessoa adulta, que se encontrava em paragem cardíaca. O resgate da vitima decorreu dentro dos tempos padronizados para o efeito, e ainda foi possível recorrer ao apoio mecânico por parte do dispositivo de compressões externas “Lucas” que ao longo de todo o processo de resgate assegurou as compressões cardíacas da vítima de forma mecânica.

O governante destacou a capacidade de resposta por parte destes profissionais e realçou a importância de manter esta atividade formativa e de treino por parte do Serviço Regional de Proteção Civil.

Nos últimos cinco anos, só na área da formação aos agentes de proteção civil, o Governo Regional investiu mais de 600 mil euros. Um investimento muito importante e fundamental para dotar todos os operacionais que contribuem para a área da proteção civil de competências técnicas e não técnicas em situações de emergência, proteção e socorro.

Pedro Ramos destacou igualmente que nos últimos cinco anos o Governo Regional investiu na área da proteção civil mais de 22 milhões de euros. Investimento esse que contemplou todos os corpos de bombeiros da Região Autónoma da Madeira, incluindo os corpos de bombeiros tutelados pelas Câmaras de Municipais, tais como Machico, Santa Cruz e Funchal.