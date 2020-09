A Vereadora com o pelouro da Educação, Rosa Castanho, procedeu a entrega de tapetes desinfetantes e máscaras reutilizáveis, aos edifícios do ensino Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Concelho de São Vicente, a fim de promover uma melhor salubridade e segurança dos espaços educativos.

