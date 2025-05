Nas bancas a edição 1325 do Tribuna da Madeira

Compromissos “adequados”

Governo diz que aposta “no bem-estar dos madeirenses e porto santenses”. O Programa do XVI Governo Regional “consagra os compromissos políticos” da maioria PSD/CDS, que segundo Miguel Albuquerque são os “adequados a manter um percurso de desenvolvimento integral em prol da população” da Região Autónoma da Madeira. Não é esse o cenário vislumbrado pelo JPP, o maior partido da oposição na Assembleia Legislativa, para quem o documento não passa de “um rol de boas intenções e palavras bonitas que repetem propósitos com vários anos sem nunca serem concretizados”. O PS-M nem esperou pela votação para anunciar o ‘chumbo’ no parlamento.

Executivo do Funchal com operações de “cosmética financeira”

O Grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal do Funchal critica a gestão financeira do atual executivo camarário, situação que, alerta, pode levar ao arruinar das contas públicas futuras. Na sequência de uma análise detalhada da prestação de contas de 2024 e do Orçamento Suplementar para 2025, o deputado Sérgio Abreu alertou, na reunião da Assembleia Municipal, para a incapacidade do executivo PSD/CDS em resolver problemas estruturais, limitando-se somente em apostar em operações de “cosmética financeira” e em transferir encargos para o futuro, pondo em causa a sustentabilidade das contas.

Região mais “justa e solidária”

“Estamos aqui, hoje, novamente para homenagear aqueles que no seu local de trabalho dignificam a relação com o outro, para assim construírem uma Região mais justa e mais solidária para com todos”, afirmou Paula Margarido, no passado dia 1 de maio, junto ao Monumento ao Trabalhador, uma escultura de Anjos Teixeira.

Ouro e bronze para “Os Especiais”

O Clube Desportivo “Os Especiais” conquista a medalha de ouro na modalidade de Basquetebol Síndrome Down e bronze no Campeonato de Portugal Basquetebol DJ. A equipa de Basquetebol Síndrome Down do Clube Desportivo “Os Especiais” conquistou, no passado dia 3 de maio, no Pavilhão da FADEUP, Porto, o título de Campeão Nacional Basquetebol para jogadores Síndrome Down ao derrotar no 2.º jogo o Clube de Gaia por expressivos 22-5. Na conquista do título nacional participaram os jogadores: Luís Teixeira (cap.), Ricardo Santos, Hélder Ornelas, Ana Semente e Francisco Spínola.

“Estamos numa emergência social”

O Bloco de Esquerda quer travar especulação nos preços das casas.

O candidato cabeça de lista pelo Bloco de Esquerda da Madeira, Diogo Teixeira, alertou para a grave crise de habitação que afeta a região, sublinhando que os preços elevados, tanto para arrendar como para comprar casa, estão a tornar a vida de muitos madeirenses insuportável.

“A Madeira é, sem dúvida, uma das regiões mais caras do país em termos de habitação, e o Funchal é uma das zonas onde é mais difícil e caro encontrar uma casa, seja para arrendar ou para comprar”, disse Diogo Teixeira. “A situação é ainda mais grave para as famílias de classe média e baixa, que veem os seus rendimentos evaporarem-se em rendas elevadas. Comprar casa tornou-se impossível para muitos. Estamos numa emergência social”, acrescentou o candidato.

PSD/CDS tem Compromisso na área da Justiça

Foi junto ao Tribunal da Ponta do Sol que os candidatos da AD – coligação PSD/CDS reafirmaram, hoje, o seu compromisso em garantir, na próxima Legislatura, uma Justiça com melhores condições de funcionamento na Região, com serviços mais aptos a corresponder às necessidades dos cidadãos e com profissionais mais valorizados nas suas carreiras. Um compromisso que, conforme vincou a candidata Vânia Jesus, se concretiza numa área que foi totalmente esquecida e negligenciada pela governação socialista na República, pese embora as insistências e todo o trabalho desenvolvido pelos deputados do PSD/M eleitos ao parlamento nacional.

“Os madeirenses não são portugueses de segunda”

São décadas de representação política na Assembleia da República e no Parlamento Europeu por partidos que, na prática, “pouco ou nada fizeram para romper o ciclo de isolamento a que a Madeira continua sujeita”, faltando políticas concretas para esbater a enorme dependência externa e aumentar a nossa autonomia em matéria alimentar, económica, financeira, ambiental e energética. A conclusão é do candidato do Juntos Pelo Povo (JPP) que, esta quarta-feira, considerou “essencial a população escolher quem de facto tem mostrado trabalho e vontade para resolver problemas que se arrastam há anos sempre com os deputados dos mesmos partidos, PSD e PS, na Assembleia da República”. Filipe Sousa exemplifica o “imobilismo” com uma declaração recente do candidato da AD – Coligação PSD-CDS pelo círculo da Madeira, num debate na rádio, onde afirmou que “os problemas da Madeira dependentes da Assembleia da República são os mesmos de há 50 anos”.

