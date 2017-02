Entrada do Centro de Saúde do Estreito de Câmara de Lobos necessita de cobertura

Na sequência dos habituais contactos com a população do concelho, o presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho, visitou, no início da tarde de hoje, a freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, e inteirou-se da necessidade de ser construída uma cobertura junto à entrada do centro de saúde local, por forma a garantir maior conforto dos utentes, em especial nos dias de chuva.

Ciente da necessidade de dotar aquela infraestrutura local de saúde das melhores condições possíveis de conforto, o presidente da Câmara diligenciou, desde logo, contactos com o Secretário Regional da Saúde, Pedro Ramos, tendo sido disponibilizada a colaboração da autarquia para a execução dos trabalhos de cobertura do átrio de acesso ao centro de saúde.

Na próxima semana, haverá uma visita ao local, em dia a definir, por forma a operacionalizar o acordo de cooperação entre a Câmara Municipal e a Secretaria Regional da Saúde, tendo em vista formalização dos procedimentos legais que permitam à autarquia poder executar os trabalhos em causa.

O presidente da Câmara salientou a importância das entidades regionais e locais trabalharem de forma articula na resolução dos problemas das populações, pois, independentemente das competências legais atribuídas a cada entidade, deve sempre prevalecer o interesse público das comunidades.

Refira-se que diariamente afluem aos serviços daquela estrutura de saúde várias centenas de pessoas, onde são prestados os seguintes cuidados de saúde: Medicina familiar, Saúde infantil, Saúde juvenil, Saúde escolar, Saúde do adulto, Saúde do idoso, Planeamento familiar, Saúde materna, Preparação pré-parto, Revisão de puerpério, Recuperação pós-parto, Consulta de enfermagem, Educação para a saúde, Vacinação, Pensos, tratamentos e injeções, Nutrição, Psicologia, Assistente Social, Reabilitação, Psicopedagogia, Colheita de produtos para análises clínicas, Rastreio da retinopatia diabética Rastreio do cancro do colo do útero e Rastreio do cancro da mama.

Dada a frequência de utentes àquela estrutura de saúde, ocorre frequentemente a situação de os utentes chegarem ao centro de saúde bastante tempo antes da abertura dos serviços, que ocorre pelas 08:00 da manhã. Segundo alguns utentes contactados, bem como alguns profissionais que trabalham no centro de saúde, é frequente existir pessoas que chegam ao centro de saúde às 07:00, para terem prioridade no atendimento das consultas. Ocorre que, nos dias de chuva, as pessoas tem de aguardar ao relento, não estando a infraestrutura de saúde dotada de cobertura, junto à entrada, que permita que as pessoas se abriguem.