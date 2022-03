Encerramento de estradas devido às condições meteorológicas adversas

Segundo comunicado da Câmara Municipal de Câmara de Lobos: Tendo em consideração a previsão de precipitação, por vezes intensa, e vento forte, especialmente nas terras altas, proceder-se-á encerramento à circulação automóvel e apeada nas seguintes vias:

– Estrada da Boca dos Namorados;

– Estrada da Corrida, a norte do entroncamento com o Caminho do Poço da Corrida;

– Estrada José Avelino Pinto, freguesia do Estreito de Câmara de Lobos;

– Estrada Municipal da Partilha.

Consulte a informação detalhada através do link: https://issuu.com/prociv_clobos/docs/0071.2022.ed.smpc_cma

O encerramento das vias públicas supramencionadas manter-se-á durante o período crítico, correspondente ao Aviso Meteorológico Amarelo emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que vigora até às 06H do dia 15MAR2022 (15 de março), assim como à avaliação de risco realizada pelo Serviço Municipal de Proteção Civil.