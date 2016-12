Previsão de mau tempo na passagem de ano na Madeira

Ao que tudo indica está previsto mau tempo na passagem de fim de ano na Madeira, com a previsão de chuva e frio. O estado do tempo no arquipélago da Madeira vai ser condicionado pela ação conjunta de um anticiclone, relativamente intenso localizado sobre a Europa Central e a partir do dia 31 de uma depressão à qual estará associada uma superfície frontal fria.

Entre os dias 28 e 30 a precipitação será esporádica. O vento será de sueste e gradualmente irá aumentar de intensidade, soprando com rajadas até 70 km/h no dia 30.

A agitação marítima, em particular na costa sul, será de quadrante sul com 1 a 2 metros, aumentando para 2 a 3 metros a partir do dia 29.Entre os dias 31 de Dezembro e 2 de Janeiro, ocorrerá precipitação persistente, que poderá ser por vezes forte. O vento será moderado a forte predominando de sueste, com rajadas até 80 km/h, em especial nas terras altas. A agitação marítima manter-se-á do quadrante sul na costa sul com ondas até 3 metros.

A temperatura máxima irá variar aproximadamente entre 18 e 21ºC, e a mínima entre 14 e 16ºC. Nas terras altas as temperaturas serão significativamente inferiores, sendo que as máximas não deverão ultrapassar 10ºC e as mínimas 6ºC.