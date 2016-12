Rússia e a Turquia acordam cessar-fogo em toda a Síria

A Rússia e a Turquia chegaram a acordo para um cessar-fogo em toda a Síria, que deverá entrar em vigor à meia-noite, segundo adiantou a agência noticiosa turca. O novo acordo não só visa estender o cessar-fogo já instaurado em Alepo a todo o país como também deverá servir como base para as negociações políticas entre o regime sírio e a oposição, que Moscovo e Ancara querem organizar em Astana, capital do Cazaquistão. Rússia e Turquia têm estado em lados contrários desde o início da guerra na Síria. Enquanto Moscovo apoia o regime de Bashar al-Assad, Ancara pede a saída do presidente sírio.

