Trump acusa Obama de dificultar processo de transferência de poder

Donald Trump, vencedor das eleições do passado dia 08 de Novembro, será empossado a 20 de Janeiro de 2017, numa cerimónia pública junto ao edifício do Capitólio, em Washington.

“Estou a fazer o meu melhor para ignorar os muitos obstáculos e declarações inflamatórias do Presidente [Barack Obama]. Pensei que a transição seria suave. Mas não!”, escreveu Trump na sua conta na rede social Twitter, sem especificar o género de obstáculos, nem as referidas declarações de Obama.

