Campanha “Causa Animal” promovida pela autarquia de Câmara de Lobos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos iniciou recentemente uma campanha de educação e sensibilização denominada “Causa Animal”. Esta campanha tem como objetivo sensibilizar os munícipes para a problemática dos animais abandonados e como tal pretende-se incentivar os munícipes a adotar alguns animais errantes como por outro lado incentivar na esterilização/castração dos seus animais domésticos, evitando assim ninhadas inesperadas.

No âmbito desta campanha, a Câmara Municipal de Câmara de Lobos (CMCL) criou um calendário para o ano de 2017 com fotos dos animais errantes existentes no concelho.

O objetivo desta ação é angariar fundos para futuras esterilizações/castrações de animais errantes.

O custo do calendário é de 5 euros e reverte totalmente para esterilizações/castrações de animais abandonados.

Os locais de venda são:

• Juntas de Freguesia (Câmara de Lobos; Curral das Freiras; Estreito de Câmara de Lobos; Jardim da Serra e Quinta Grande).

• Centros Comunitários Municipais (Cidade Viva e Vila Viva).

• Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos.

• Casa da Cultura de Câmara de Lobos.

• Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

No calendário encontram-se descritas duas campanhas, uma direcionada para os animais domésticos e outra para animais errantes. No caso dos animais domésticos, a campanha divide-se em duas alíneas:

a) Vacinação + Chip com um custo de 25 euros;

b) Esterilizações/Castrações com preço a definir conforme o tamanho do animal.

De salientar, no caso da alínea b) o preço pode ser assegurado pela CMCL, caso seja comprovado que o munícipe pertença a famílias em situação de carência económica.

Relativamente aos animais errantes, a campanha consiste na adoção de um animal abandonado.

O animal, no ato da adoção, encontra-se esterilizado/castrado, vacinado e com chip. Estes serviços serão assegurados pela CMCL.