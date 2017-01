CMF abre 48 novas vagas para Programas de Formação em Contexto de Trabalho

A Câmara Municipal do Funchal tem abertas, para este início de 2017, quase meia centena de novas vagas para o seu Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de trabalho (PMFOCT). Criado em 2015, o Programa já integrou 200 formandos desde o seu início, representando para a Autarquia um investimento de 600 mil euros, exclusivamente com verbas municipais.

Até à próxima sexta-feira, dia 13 de janeiro, estão assim reabertas as candidaturas a quase duas dezenas de programas, cuja formação de base exigida varia desde a escolaridade obrigatória ou a experiência de trabalho, até licenciaturas em áreas como o Ambiente, o Direito, o Ordenamento do Território ou a Cultura, entre várias outras. Os Programas de Formação em Contexto de Trabalho da CMF têm tido, de resto, um sucesso assinalável, sendo amplamente elogiados por vários quadrantes, em especial por todos quantos neles têm participado, bem como pelos serviços onde os formandos se integram.

O programa destina-se a desempregados residentes no concelho do Funchal, aos quais será atribuída uma bolsa mensal no valor de 419,22€ (valor de referência do IAS – Indexante dos Apoios Sociais). Os formandos são integrados nos diversos departamentos camarários, pretendendo a Câmara Municipal do Funchal, com este programa, dar contributos para a formação humana, cívica e académica dos jovens à procura do primeiro emprego e dos desempregados do Município do Funchal, incluindo os de longa duração. No final do programa, conforme a duração, as habilitações do participante e a avaliação positiva, os participantes terão ainda direito a um importante prémio de incentivo e integração, que pode ascender, em termos máximos, a 2750€.

As inscrições efetuam-se na Divisão de Atendimento e Administração do Município, cabendo aos candidatos entregar um formulário preenchido onde constem os projetos do seu interesse.