Nas bancas a edição 893 do Tribuna da Madeira

Porto Santo isolado na ligação marítima com a Madeira

O navio Lobo Marinho fez uma pausa de seis semanas para manutenção.

Face a esta paragem, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo manifestou o seu descontentamento e enviou uma carta a Miguel Albuquerque questionado-o sobre esta matéria.

Solicitado pelo «Tribuna» um comentário a Albuquerque sobre a carta enviada por Filipe Menezes, o governante afirmou que sem navio disponível, a solução para este período de interrupção passa, necessariamente, pelo transporte aéreo, no que diz respeito aos passageiros. Procedimento que se repete neste mês de janeiro.

Albuquerque garante que tudo fará para que nenhum residente venha a ser prejudicado na sua mobilidade. No que concerne às mercadorias perecíveis, ficou a garantia de que as mesmas estão asseguradas.

“Quando cheguei à ACAPORAMA encontrei um caos financeiro”

Com cerca de 35 anos de dedicação ao associativismo, Luís Madruga decidiu que está na hora de ‘abandonar’ esta missão. As razões familiares foram os principais motivos que o levaram a tomar esta decisão. Revelou também que a regularização financeira da ACAPORAMA “foi um dos maiores desafios” da sua vida.

Vasco Cordeiro com ‘esperança’ numa boa solução para os lesados do BANIF

O presidente do Governo Regional dos Açores considera que a solução encontrada para o caso dos lesados do BES é um “fator de esperança” para os lesados do BANIF, manifestando confiança na obtenção de uma “boa solução” para este caso.

ANIMAD já prepara o Carnaval com cariz solidário

A Associação ANIMAD volta a participar no Cortejo de Carnaval no Funchal, com cariz solidário. A vertente solidária está no valor que os participantes pagam pelo seu fato que reverte na totalidade para a causa animal.

Madeira precisa da criação de um programa para promoção da saúde oral nos idosos

O PCP-Madeira avançou com a entrada de dois Projectos de Resolução na ALRAM, no âmbito da Saúde.

Dívida reduzida com sacrifícios

Governo Regional aponta para política de continuidade nas despesas.

Ano Novo com promessas por cumprir do Velho

Continuam as expetativas em prol do avião cargueiro, da ligação ferry entre a Madeira e o Continente e do novo hospital. Promessas deixadas por Albuquerque no ano passado e que se mantêm por cumprir.

4,5 milhões de euros pagos a 10.399 agricultores

No passado dia 30 de dezembro de 2016, foi pago um valor de 4.558.000,00€ a 10.399 agricultores madeirenses, montante este correspondente a uma prestação de 95% da ajuda POSEI-Medida 1 – Apoio Base aos Agricultores Madeirenses, mais conhecido por “Prémio ao Agricultor” e referente às candidaturas de 2016.

Dívida global da Região ascende a 5.571 milhões de euros

A dinâmica evidenciada no 3.º trimestre de 2016, conforme revelam os dados do Boletim da Dívida da Região Autónoma da Madeira, “é marcada por uma diminuição, em termos homólogos, em todos os subconjuntos incluídos na dívida global das entidades públicas da Região, com exceção da dívida direta/financeira afeta à Administração Regional”.

2017 chega com aumentos nos produtos e serviços

Mas nem tudo é mau. Há também aumentos positivos para o bolso dos portugueses, como é o caso do aumento do Salário Mínimo Nacional ou dos aumentos nas pensões de reforma.

Câmara do Funchal “mete” queixa na Justiça contra Gil Canha

Em causa, as acusações proferidas por Gil Canha, na ALM, segundo o qual o Município estaria a desviar verbas solidárias para fins de propaganda política.

“Orçamento de compromisso com a capacitação da juventude madeirense”

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, esteve na Assembleia Legislativa da Madeira para apresentar o orçamento da Secretaria de Educação para 2017. Um montante que, no seu entender, permitirá “a aplicação das medidas indispensáveis para assegurar a prossecução das políticas setoriais que dependem da tutela da SRE”.