Lufthansa vai contratar mais de 3 000 novos funcionários este ano

A Deutsche Lufthansa AG irá contratar mais de 3 000 novos funcionários este ano, maioritariamente assistentes de bordo para as diversas companhias aéreas do Grupo Lufthansa em 2017.

Somente a Lufthansa, a maior companhia aérea da Alemanha, irá contratar 1400 assistentes de bordo para as placas giratórias de Frankfurt e Munique; no total, as companhias aéreas do Grupo Lufthansa irão contratar mais de 2 200 novos funcionários.

No ano passado, além dos processos convencionais de contratação, a Lufthansa organizou seis castings para assistentes de bordo em Heidelberg, Mainz, Augsburg, Regensburg, Munique e Berlim, com uma reação muito positiva entre o grupo-alvo. Mais de 2 000 candidatos foram aos castings, e quase 6 000 participaram nos dias de candidaturas regulares em Frankfurt. Praticamente, uma em cada três candidaturas foi aceite.

Mas também há contratações para outros departamentos. Por exemplo, a Lufthansa Technik planeia recrutar 450 novos funcionários para diferentes localizações; as companhias aéreas da Austrian irão contratar mais de 300 novos funcionários para cabina check-in e cockpit, além de contratações opara outros departamentos. Com 37 000 empregados, a Lufthansa é o maior empregador em Frankfurt e no estado de Hesse.

Para o grupo de aviação, formar jovens é de particular importância. 250 novos candidatos irão começar a sua formação no Grupo Lufthansa em 2016/17. E a escolha é grande: há nove cursos superiores e 34 programas de formação profissional, incluindo fabricante de ferramentas, assistente de tráfego aéreo, profissional de catering, especialista de serviços de logística e muito mais.