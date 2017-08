Quintino Costa denuncia pobreza extrema em Câmara de Lobos

O candidato à Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Quintino Costa, apontou que “o slogan da candidatura do PSD ao concelho de Câmara de Lobos, ‘o melhor para todos‘, é um grande embuste e a prova disso é as condições desumanas em que vivem muitas famílias, em casas degradadas, insalubres e em risco de ruir nas zonas altas de Câmara de Câmara de Lobos” Foi desta forma que Quintino Costa, o cabeça de lista do PTP , descreveu, o cenário que encontrou no Sítio do Cabo do Podão, Estreito de Câmara de Lobos, em que uma família com dois menores, vive numa casa sem condições de habitabilidade.

A família transmitiu à equipa do PTP que se sentem abandonados, e que nem o Governo ou a Autarquia os ajuda.

“Isto é uma situação vergonhosa e não é um caso isolado”, disse Quintino Costa. Entende ser necessário uma rápida intervenção das entidades públicas “esta família corre risco de vida e precisam de ser ajudados, já chega de miséria e exclusão social”, concluiu.