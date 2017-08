Estação Salva-vidas de Cascais efetua salvação de embarcação à deriva

O Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima de Cascais coordenou, durante a tarde do dia 9 de agosto, a salvação de uma embarcação de recreio, com cerca de 15 m de comprimento, sem tripulação a bordo, e que foi à garra a partir do fundeadouro interior da Baía de Cascais, na sequência do vento forte de Norte que se fazia sentir.

O alerta foi dado pelas 15h40, tendo sido, de imediato, empenhada a lancha semirrígida “SR32” da Estação Salva-vidas de Cascais e a lancha “Albatroz” da Polícia Marítima.

Uma vez alcançada a embarcação à deriva, o patrão da embarcação da estação salva-vidas guarneceu-a e governou-a até à Marina de Cascais, evitando-se um potencial perigo para a navegação e a perda da embarcação.