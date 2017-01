Autarquia de Câmara de Lobos recolheu mais de uma centena de animais abandonados

A autarquia de Câmara de Lobos recolheu em 2016 mais de uma centena de animais domésticos abandonados no Município. Face à problemática dos animais errantes, a edilidade tem em curso ações de sensibilização sobre a causa animal e campanhas de incentivo à adoção de animais errantes. Na próxima sexta-feira, dia 27 de janeiro, arranca uma campanha de adoção de animais, junto ao Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos.

Em 2016 os serviços municipais registaram a recolha de cerca de 110 animais domésticos que se apresentavam em estado de abandono ou situação de errância, os quais foram devidamente encaminhados para a SPAD, para efeitos de esterilização e posterior adoção.

Atendendo à quantidade de animais errantes registados, a autarquia decidiu lançar a campanha de educação e sensibilização intitulada “Causa Animal”. Através desta campanha, a autarquia pretende reduzir o número de abandonos de animais e incentivar a adoção de animais em situação de abandono e/ou errantes.

Nesta linha foi lançado, este mês, um calendário de 2017, que poderá ser adquirido pelo valor de cinco euros, cuja receita reverterá, na sua totalidade, para a esterilização de animais errantes.

Por outro lado, têm sido realizadas ações de incentivo à adoção de animais abandonados, havendo já no próximo dia 27 de janeiro, junto ao Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos, a primeira campanha de adoção em parceria com a SPAD, que irá disponibilizar animais que poderão ser adotados.

Refira-se que os animais disponibilizados para adoção, encontram-se devidamente registados e vacinados.

Ao nível da sensibilização, refira-se que a Câmara Municipal de Câmara de Lobos está a promover um ciclo de conferências, em diversas escolas do concelho, onde são abordados temas como o abandono animal, os benefícios de ter um animal de companhia, saúde animal, entre outros. Foram já ministradas ações nas escolas EBS Maurílio Dantas e EB1/PE da Fonte da Rocha, em parceria com o médico veterinário da Clínica Vetmedis, estando revistas outras ações no primeiro trimestre do corrente ano. Para além destas ações, decorrem visitas de estudo à Sociedade Protetora dos Animais Domésticos, tendo já participado as escolas EB1/PE da Vargem e EB1/PE do Covão.

Por outro lado, os serviços municipais, em parceria com a SPAD tem em curso uma campanha de esterilização dos animais errantes e incentivar a esterilização/castração dos animais domésticos.