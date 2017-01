Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões nomeado ‘Edifício do Ano 2017’

O Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões acaba de ser nomeado para mais uma prestigiada distinção internacional, como ‘Edifício do Ano 2017’, na categoria de melhor edifício público, nos prémios da ArchDaily, o site de arquitetura mais visitado do mundo.

O prémio, com a designação original ‘Building of the Year’ 2017, decorre há 8 anos consecutivos e pretende distinguir os melhores projetos arquitectónicos ao nível mundial, com a ajuda de uma rede imparcial de jurados – o público.

A votação funciona em duas fases: são selecionados 3 mil edifícios em 16 categorias, que estarão a votos até 30 de janeiro e, posteriormente, os 5 mais votados de cada categoria vão estar em jogo de dia 31 a 6 de fevereiro, sendo que os vencedores serão conhecidos a 7 de fevereiro.

O Terminal de Cruzeiros de Leixões é da autoria de Luís Pedro Silva e tem vindo a somar reconhecimentos, desde o título de ‘Melhor Porto do Ano’, pela Seatrade Awards 2015, a distinção da ‘AZAwards’, prestigiada competição canadiana que todos os anos elege o que de melhor se faz no mundo da arquitetura e design contemporâneo, ou, ainda, a classificação como ‘Melhor projeto público’ pelos prémios da Revista Construir.