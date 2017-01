I Workshop Internacional sobre Estudos Avançados em Hidratação

A Universidade de Las Palmas de Grã Canária celebrou o I Workshop Internacional: Estudos Avançados em Hidratação, que teve lugar no Salão da Faculdade de Ciências de Saúde da ULPGC nos dias 19 e 20 de janeiro de 2017.

No Workshop foi oficialmente apresentado o Curso Internacional de Estudos Avançados em Hidratação (CIEAH), que foi criado em outubro de 2016 como legado do Instituto Europeu de Hidratação, e cujo objetivo é dar continuação ao desenvolvimento e promoção de atividades e projetos de investigação sobre hidratação humana e estilos de vida saudável.

O Curso surge com o apoio do Instituto Universitário de Investigações Biomédicas e Sanitárias (IUIBIS) da ULPGC e conta com o apoio e a gestão da Fundação Canaria Parque Científico Tecnológico da ULPGC.

O workshop decorreu nos dias 19 e 20 de janeiro e durante o encontro 20 prestigiados oradores, nacionais e internacionais, apresentaram os últimos estudos sobre a gestão da hidratação fazendo uma abordagem a partir de diferentes ângulos: metodológico, âmbito desportivo, esfera da saúde e dimensão social.

O professor de Medicina Preventiva e Saúde Pública da ULPGC, Lluís Serra Majem, foi o encarregado de apresentar o Curso e o Workshop, que contou com a conferência inaugural partilhada pelo professor de Nefrologia da Universidade La Salle, México D.F. e o Diretor de Nefrologia do Instituto Mexicano de Transplantes de Morelos, México, Tommaso Bochicchio Riccardelli, sob o título “Osmolaridade como indicador do estado de hidratação: forças e fraquezas”.

De Portugal, o Técnico Assessor Superior de Saúde na Divisão de Nutrição do Hospital Pediátrico de Coimbra, Sérgio Cunha Velho, que explicou as “Implicações da hidratação antes, durante e depois da competição desportiva: o caso do futebol”.