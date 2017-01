PJ deteve três homens pelo crime de ofensas à integridade física qualificada

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Centro, identificou e deteve três homens pela presumível autoria de um crime de ofensas à integridade física, qualificadas, das quais resultou a morte de um jovem, com 18 anos de idade.

Os factos ocorreram no dia 4 de setembro de 2016, no recinto das festas de Montemor-o-Velho, e tiveram origem num desentendimento entre a vítima e um dos arguidos, que se envolveram numa luta corpo a corpo, tendo os outros dois suspeitos intervindo na contenda, agredindo violentamente a vítima, nomeadamente na zona da cabeça, provocando lesões que se revelaram fatais.

Os detidos, de 23, 33 e 38 anos de idade, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de proibição de contactos com os outros arguidos, bem como com testemunhas do processo.