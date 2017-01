A Policia Judiciária, através do Laboratório de Policia Cientifica e em articulação com o Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do Porto – IPATIMUP, promove no dia de hoje, 26 de Janeiro, no Novo Edifício Sede da Polícia Judiciária, um workshop sobe o ADN não humano.

O evento, que terá lugar a partir das 14H30, visa refletir sobre as potencialidades da utilização do ADN não humano, sobretudo no apoio à investigação criminal.