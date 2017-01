Entre os meses de fevereiro e maio de 2017 terá lugar a oficina de formação “Laboratórios de aprendizagem: Cenários e Histórias de Aprendizagem” que decorre no âmbito a iniciativa Laboratórios de Aprendizagem (LA) da responsabilidade da Direção-Geral da Educação (DGE), em parceria com a European Schoolnet (EUN).

A iniciativa visa apoiar o trabalho de divulgação dos resultados obtidos em vários projetos, promovidos nos últimos anos pela EUN, contribuindo para a disseminação de metodologias já validadas no âmbito da integração curricular das TIC. Através da equipa de embaixadoras da iniciativa LA, a DGE dinamiza diversas ações, cursos e eventos formativos, divulgando recursos educativos e metodologias inovadoras e apoiando os professores na sua utilização.

Esta oficina decorrerá na modalidade de B-Learning, com duas sessões presenciais (2,5 + 2,5 = 5 horas), oito sessões online e síncronas (8 X 2,5 horas = 20 horas), sendo as restantes 25 horas destinadas a trabalho autónomo. No decurso desta oficina, explorar-se-ão recursos do projeto Future Classroom Lab (EUN) para a elaboração de cenários inovadores de aprendizagem, promovendo a sua implementação nos contextos educativos dos professores participantes. Os agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas interessados em participar deverão inscrever dois professores nesta oficina de formação. O preenchimento das vagas proceder-se-á de acordo com a ordem chegada das inscrições por parte dos agrupamentos ou escolas não agrupadas. O prazo de inscrição decorrerá até ao dia 27 de janeiro, inclusive.

O formulário de inscrição está disponível em http://bit.ly/inscricao-oficina-geral. Para mais esclarecimentos, deverá contactar a ERTE/DGE através do endereço de correio eletrónico embaixadorasla-fcl@dge.mec.pt.